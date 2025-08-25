Parçalı Bulutlu 27.6ºC Ankara
DHA 25.08.2025 15:03

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde, başka bir kazada ölen köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 ölü

Kaza, saat 22.30 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Hallaçlar Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Çine istikametine seyir halinde olan Çine İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli Melek Özdağlar yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki zeytin bahçesine savruldu. Kazada sürücü Özdağlar ile yanındaki kızı Irmak Serin ve İngilizce öğretmeni Sibel Beyhan Toprak otomobilde sıkıştı.

Kızının durumu ağır

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Özdağlar ile Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Irmak Serin ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Serin'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Başka bir kazada ölen köpeğe çarpmamak için manevra yaptı

Özdağlar'ın başka bir kazada ölen köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı, kazanın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi. Özdağlar'ın cenazesinin otopsiden sonra Diyarbakır'a gönderileceği; Toprak'ın cenazesinin ise bugün Çine'de toprağa verileceği belirtildi.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 ölü

Aydın Köpek Trafik Kazası
