Parçalı Bulutlu 27.2ºC Ankara
AA 25.08.2025 13:43

Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
[Fotograf: AA]

Bakanlığa bağlı ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Ankara'da da bir kırtasiyeye giden ekipler, "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi kapsamında fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yaptı.

Ekipler başta öğrencilerin sıklıkla kullandığı kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketini inceledi. Ayrıca etiket ve kasa fiyatlarında farklılık olup olmadığı ekipler tarafından kontrol edildi.

Uygunsuz ürünler için ceza

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, planlama kapsamında fiyat, menşe, fiyat değişim tarihini kontrol ettiklerini bildirdi. Ürün Türkiye'de üretildiyse yerli üretim logosunun olup olmadığını incelediklerini belirten ekipler, kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürün tespitinde tutanak tutulduğunu ve Bakanlık tarafından ürün başına ceza uygulandığını ifade etti.

Bakanlık ekipleri, denetimlerine artırarak devam edecek.

