AA 25.08.2025 11:31

3 ilde denize girişler yasak

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de kuvvetli rüzgar sebebiyle denize girişlere izin verilmiyor. cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

3 ilde denize girişler yasak

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde olumsuz hava koşulları ve akıntı etkili oluyor.

İlçelerin kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde de tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Kaymakamlıkça yapılan açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi yönünde hassasiyet göstermeleri istendi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

