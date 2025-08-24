Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
AA 24.08.2025 13:53

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarış, Kuruçeşme'de sonra erdi. 81 ülkeden 2800'den fazla sporcu, 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, organizasyonu yerinde takip etti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da organizasyonda yarıştı.

Yarışın erkekler genel klasmanında Doğukan Ulaç, 56 dakika 49 saniyelik süresiyle birinci oldu. Gökhan Yiğitoğlu, 56 dakika 50 saniyeyle ikinci, Mehmet Çağlar da 58 dakika 18 saniyeyle üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar genel klasmanda ise Su İnal, 58 dakika 54 saniyelik derecesiyle ilk sıraya yerleşti. Eylül Nisa Ayçetin 1 saat 1 dakika 13 saniye ile ikinci, Hilal Zeyneb Saraç da 1 saat 2 dakika 21 saniye ile üçüncü sırada yarışı tamamladı.

İlk organizasyon 1989'da düzenlendi

Organizasyon, TMOK tarafından ilk defa 23 Temmuz 1989'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ve 68 yüzücünün katılımıyla düzenlenmişti.

Yarışı tamamlayan yüzücülerin 2010'dan beri "Kıtalararası Yüzücü" sertifikasıyla ödüllendirildiği Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2016'da Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" olarak seçilmiş, 2019'da ise "Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı" listesinde de birinciliği elde etmişti.

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

İstanbul TMOK
