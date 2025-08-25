Beyin implantı, iç konuşmaları sese dönüştürdü

“İç konuşma çeviricisi” olarak tanımlanan bu sistem, ağır felçli dört gönüllü üzerinde test edildi ve düşünceleri konuşmaya çevirme konusunda yüzde 74’e varan doğruluk oranı yakaladı.

Araştırmaya göre implant, beyindeki sinirsel faaliyetleri kaydediyor ve konuşmayı oluşturan en küçük birimler olan “fonemlerle” bağlantılı desenleri ayırt edebiliyor.

Makine öğrenimi desteğiyle bu sinyaller kelimelere dönüştürülüyor. Böylece sistem, yalnızca düşünülmüş kelimelerden 125 binden fazla sözcüğü tanıyabiliyor.

Stanford Üniversitesi’nden nörobilimci Benyamin Meschede-Krasa, “Konuşmayı yalnızca düşünmek, insanlar için aslında konuşmaya çalışmaktan daha kolay ve hızlı olabilir” dedi.

Uzmanlar, bu teknolojinin felçli ya da konuşma engeli olan kişilerin iletişim kurmasını devrim niteliğinde kolaylaştırabileceğini belirtiyor.

Ancak doğruluk oranının daha da yükselmesi için implant teknolojisinin geliştirilmesi ve beynin daha geniş bölgelerinin haritalandırılması gerektiği vurgulanıyor.

Araştırmacılar, kişisel gizliliğin korunması için de önlemler üzerinde çalışıyor. Deneylerde, düşüncelerin yalnızca özel bir “parola” ile sese dönüştürülebileceği sistem denendi ve yüzde 98 başarı sağlandı.

Çalışmayı yürüten ekip, bu ilerlemenin konuşma kaybı yaşayan milyonlarca insana “günlük konuşma kadar doğal ve akıcı” bir iletişim umudu sunduğunu ifade etti.

Araştırma, Cell dergisinde yayımlandı.