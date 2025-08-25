Burdur'da eğitim uçağı kırıma uğradı

Elzası köyü Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkisindeki Karacaören Baraj Gölü'nde, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim uçağı yangın tatbikatı sırasında kırıma uğradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır" ifadeleri yer aldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise uçakta bulunan bir Türk, bir İspanyol pilotun bölgedeki balıkçı teknelerinin yardımıyla karaya çıkarıldığı, herhangi bir can kaybı olmayıp mürettebatın tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü bilgisini paylaştı.