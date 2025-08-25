Açık 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.08.2025 21:45

Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim'e hakaret edici tavırlarda bulunan, kızını ve başka çocukları taciz eden kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren tavırlar sergileyen, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığını belirtti.

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığını aktaran Yerlikaya, yapılan incelemede tespit edilen şüpheli Y.T.N'nin Ankara'da yakalandığını kaydetti.

 

Yerlikaya, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:04
Soykırımcı İsrail, Şam'da sivillere ateş açtı
21:01
Bakan Fidan: İlişkilerin bir noktada artık İsrail'i frenleme için kullanılması elzem
20:42
BM: Derhal kalıcı bir ateşkes yapılmalı
20:37
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yangınlarla mücadelede dünyada parmakla gösterilen bir ülke konumunda
20:03
Göle Belediye Başkanı Budak CHP'den istifa etti
Kuraklık, Mada Adası'ndaki Yörüklerin yaşamını olumsuz etkiledi
Kuraklık, Mada Adası'ndaki Yörüklerin yaşamını olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ