Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren tavırlar sergileyen, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığını belirtti.

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığını aktaran Yerlikaya, yapılan incelemede tespit edilen şüpheli Y.T.N'nin Ankara'da yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.