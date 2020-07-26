Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hakkı Bilgiç yönetimindeki otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolu Ada Mahallesi yakınlarında Mehmet Gümüşsay'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden Hakki Bilgiç ile aynı araçtaki Neslihan Kayadelen, Fatma, Neslihan ve Gülnur Melek Bilgiç, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kütahya ada mahallesi tavşanlı trafik KazasıSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 01:29
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