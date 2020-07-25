Akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yerini aldı.

[Fotoğraf: AA]

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.

[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşlar ise Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda akşam ve yatsı namazını kıldı.

[Fotoğraf: AA]

Namazdan sonra dualar eden vatandaşlar, tekbir getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan Ayasofya-i Kebir Camii'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]