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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam ve yatsı namazı kılındı
[Fotoğraf: AA]
86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadet etmek isteyen vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgi gösteriliyor.
Akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yerini aldı.
[Fotoğraf: AA]
Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.
[Fotoğraf: AA]
Bazı vatandaşlar ise Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda akşam ve yatsı namazını kıldı.
[Fotoğraf: AA]
Namazdan sonra dualar eden vatandaşlar, tekbir getirdi.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan Ayasofya-i Kebir Camii'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
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