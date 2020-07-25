Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyü bugün itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacağı belirtildi.

Kent genelinde karantinaya alınan köy sayısı 7'ye yükseldi.