Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı 7 oldu
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağı Çakmak köyü yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kentte karantiya alınan köy sayısı 7'ye çıktı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyü bugün itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.
Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacağı belirtildi.
Kent genelinde karantinaya alınan köy sayısı 7'ye yükseldi.
Etiketler: Sivas karantina koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:04
Sıradaki Haber
Seyir halindeki halk otobüsünde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz