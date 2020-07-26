Cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaretler devam ediyor.

Ekim ayında evlenmeyi planlanan bir çift de camiye gelinlik ve damatlıkla geldi.

Cami girişinde gazetecilere açıklamada bulunan Sevban Ovacin, kendisinin Avusturya'dan, nişanlısının da Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Fotoğraf çekimi için buraya geldik"

İstanbul'da düğün çekimlerini yaptırdıklarını, düğünlerinin Almanya'da olacağını belirten Ovacin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasında burada olmak bize nasip oldu. Düğünümüz 10'uncu ayda olacak. Fotoğraf çekimi için de buraya geldik. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gelinlik ve damatlık giyerek ziyaret ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Çevredekiler de cep telefonlarıyla gelinlik ve damatlıkla camiye gelen çiftin görüntüsünü çekti.