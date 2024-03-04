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Türkiye
DHA 04.03.2024 05:06

Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
[Fotograf: DHA]

Gediz-Uşak Karayolu üzerindeki Murat Dağı Kavşağı’nda meydana gelen kazadaUşak’tan Gediz’e giden Sedat Öztürk yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Kocabaş yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan yolculardan Habibe Kocabaş’ın  hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler Mehmet Kocabaş ve Sedat Öztürk ile aynı araçtaki yolculardan Mustafa Cirit  ve eşi İmiş Cirit  ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Cirit ve eşi İmiş Cirit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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