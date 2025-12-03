Açık 2.8ºC Ankara
AA 03.12.2025 23:52

Kütahya'da evin duvarına çarpan otomobildeki kadın öldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da evin duvarına çarpan otomobildeki kadın öldü

Alınan bilgiye göre, H.H.K. (69) idaresindeki otomobil, Sefaköy'den Dereköy istikametine seyir halindeyken Sefaköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi N.K. (67) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan N.K, kaldırıldığı Hisarcık Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı sürücü H.H.K'nin ise Emet Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kütahya Trafik Kazası
