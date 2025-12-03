Gaziantep'te kaybolan 13 yaşındaki çocuk Hatay'da bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'ndeki evinden 2 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suriye uyruklu Eye Ahmet (13) için ailesi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Gaziantep ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kayıp kız çocuğunun bir başka çocukla birlikte olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Eye Ahmet'in yanındaki A.Ç. isimli erkek çocuğunun annesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ikamet ettiği belirlendi. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, iki çocuğu Antakya ilçesinden Kırıkhan ilçesine seyir halindeyken buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Eye Ahmet ailesine teslim edilirken, A.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.