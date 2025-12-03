Açık 3.7ºC Ankara
AA 03.12.2025 22:17

Kayseri ve 14 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri ile 14 ilde 20 suçtan kaydı ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri ve 14 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "bilişim yoluyla hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından Kayseri, Ankara, Bursa, Adıyaman, Elazığ, Antalya, Mersin, Batman, Erzincan, Sakarya, Sivas, Eskişehir, İzmir, Zonguldak ve Kahramanmaraş'ta 20 suçtan kaydı ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi (29) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri
