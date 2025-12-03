Açık 3.7ºC Ankara
Türkiye
AA 03.12.2025 22:18

Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza

Yalova'da otomobiline çakar taktırdığı için 276 bin 344 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çakarlı araçlara yönelik yaptığı denetimlerde bir otomobilin ön bölümünde çakar tertibatı bulunduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede, sürücü B.T'nin sevk ve idaresindeki aracın "geçiş üstünlüğüne sahip araçlar hakkında yönetmelik" çerçevesinde olmadığı ortaya çıktı.

"Kanunlarda belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların uygun olmayan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır" maddesi gereğince sürücüye 276 bin 344 lira para cezası uygulandı.

Otomobil 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine ise 30 gün süreyle el konuldu.

Yalova
