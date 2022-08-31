Domaniç ilçesinde aniden başlayan fırtına, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu. Domaniç-Tavşanlı kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Domaniç Belediyesine bağlı ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Bazı evlerin zemin katlarında ise su baskını yaşandı. Ev sahipleri kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.