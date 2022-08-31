Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da dolu ve sağanak: Yollarda su birikti
[Fotograf: AA]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluştu, Domaniç-Tavşanlı kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Domaniç ilçesinde aniden başlayan fırtına, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu. Domaniç-Tavşanlı kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Domaniç Belediyesine bağlı ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Bazı evlerin zemin katlarında ise su baskını yaşandı. Ev sahipleri kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.
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