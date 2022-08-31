Ovayenice Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin metrekarelik 3 katlı sabun fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, fabrikada bulunanlar tahliye edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrikada hasar meydana geldi.