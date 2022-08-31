Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Karapürçek Mahallesi'ndeki dere yatağında meydana gelen kırmızı renkli kirlilik ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bakanlık denetim ekipleri, bölgede yaptıkları inceleme sonucu mahalle kanalizasyonunun dereye deşarj noktasından numune alarak akredite laboratuvarına teslim etti.

Ekiplerin olay bölgesindeki incelemeleri sonucunda ise dere yatağındaki kırmızı renkli kirliliğe Karapürçek Mahallesi'ndeki bir evin deposunda bulunan ve kullanım süresi geçmiş zirai tarım ilaçlarının kanalizasyon sistemine boşaltılması sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

Bakanlık ve belediye ekipleri kirliliğin Susurluk Çayı ve Marmara Denizi'ne ulaşmaması için çalışmalarını dün akşam saatlerinden bu yana aralıksız sürdürürken vidanjörlerle çekilen kirlilik bölgedeki su arıtma tesisine götürülüyor.

Yapılan denetimlerde derenin kanalizasyon deşarj noktasına yakın bölgelerinde kısmi balık ölümlerinin de görüldüğü belirtildi.

Bakanlığa bağlı Balıkesir İl Müdürlüğü, Karapürçek Mahallesi'ndeki derede meydana gelen kirliliğe neden olan zanlı İ.D'ye 548 bin 48 lira idari para cezası uyguladı ve zanlı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.