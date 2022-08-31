Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Limanı'nda rıhtım üzerinde konuşlu konteynerde çıkan yangın, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ve NAZIM TUR römorkörünün etkin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışmaları da tamamlandı.