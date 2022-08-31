Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haydarpaşa Limanı'nda yangın
[Fotograf: İHA]
Haydarpaşa Limanı'nda rıhtımdaki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Limanı'nda rıhtım üzerinde konuşlu konteynerde çıkan yangın, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ve NAZIM TUR römorkörünün etkin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışmaları da tamamlandı.
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