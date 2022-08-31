Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Eskişehir çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 19.30'a kadar Eskişehir çevresinde gök gürültülü sağanakların kısa süreli ve yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Eskişehir Sağanak Hava Durumu
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