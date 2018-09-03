Kütahya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Bektaşlar mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınının yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Bursa, Manisa, Balıkesir ve Denizli'den takviye ekipler geldiğini ve çalışmaların sürdüğünü belirten Kayım, şunları aktardı:

"Ekiplerimizin yangınla mücadele çalışmaları sabaha kadar aralıksız devam etti. Günün ağarmasıyla 6 yangın söndürme helikopteri çalışmalara başladı. Bölgede 40 arazözlü ekip görev yapıyor. Askerlerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Şu anda bölgede hafif rüzgar var. Yangının kontrol altına alındığını henüz söyleyemeyiz ancak yangının ilerlemesini durdurabildik."

Kaynak: AA