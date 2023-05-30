Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 30.05.2023 07:06

Kütahya'da aşırı yağış sele neden oldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu. 67 evi ve bir besihaneyi su bastı, 20 hayvan telef oldu, 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kütahya'da aşırı yağış sele neden oldu

Aşırı yağış sonucu ilçe merkezdeki Fatih, 4 Eylül ve Sırapayam mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı. Yeşilköy bölgesinde iki halı fabrikasında sel nedeniyle çalışmalar dururken, bir besihaneyi su basması sonucu 50 küçük ve büyükbaş hayvandan 20 tanesi telef oldu.

Yaklaşık 2 saatten fazla süren şiddetli yağış sonrasında Simav Belediyesi itfaiye ekipleri 16 personel ve 7 araçla vatandaşlardan gelen ihbarlara cevap verirken, en büyük felaketin Yeşilköy bölgesinde yaşandığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yeşilköy'ün Gökçeler ve Muradınlar bölgeleri ile tarım alanları sular altında kaldı.

Zaman zaman dolunun da etkili olduğu bölgede 11 vatandaş bulundukları yerlerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ETİKETLER
Kütahya Sel Yağış
Sıradaki Haber
Isparta'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:34
Tunceli'de aşırı yağış nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
08:50
Çinli bilim insanından koronavirüs mesajı: Laboratuvar sızıntısını göz ardı etmeyin
08:22
Kanada'da orman yangını: Acil durum ilan edildi
08:10
TBMM'de 28. dönem milyonları ilgilendiren ekonomi yasalarıyla başlayacak
08:15
'Casus' balina bu sefer İsveç kıyılarında görüldü
07:56
Pompei'deki kazılarda 3 kişinin kalıntıları bulundu
Meteoroloji'den 20 ile sarı uyarı: Su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den 20 ile sarı uyarı: Su baskınlarına dikkat
FOTO FOKUS
İstanbul'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
İstanbul'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ