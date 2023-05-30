Kütahya'da aşırı yağış sele neden oldu

Aşırı yağış sonucu ilçe merkezdeki Fatih, 4 Eylül ve Sırapayam mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı. Yeşilköy bölgesinde iki halı fabrikasında sel nedeniyle çalışmalar dururken, bir besihaneyi su basması sonucu 50 küçük ve büyükbaş hayvandan 20 tanesi telef oldu.

Yaklaşık 2 saatten fazla süren şiddetli yağış sonrasında Simav Belediyesi itfaiye ekipleri 16 personel ve 7 araçla vatandaşlardan gelen ihbarlara cevap verirken, en büyük felaketin Yeşilköy bölgesinde yaşandığı ortaya çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Yeşilköy'ün Gökçeler ve Muradınlar bölgeleri ile tarım alanları sular altında kaldı.

Zaman zaman dolunun da etkili olduğu bölgede 11 vatandaş bulundukları yerlerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.