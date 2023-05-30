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Türkiye
İHA 30.05.2023 06:37

Edirne'de sebze halinde yangın

Edirne'de sebze halinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, hal dükkanında bulunan plastik kasaların ve sebze paletlerinin tamamı yandı.

Edirne'de sebze halinde yangın

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki pazar yerinde bulunan sebze hali içerindeki kasaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Hal dükkanında bulunan plastik kasaların ve sebze paletlerinin tamamı yandı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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