Edirne'de sebze halinde yangın

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki pazar yerinde bulunan sebze hali içerindeki kasaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Hal dükkanında bulunan plastik kasaların ve sebze paletlerinin tamamı yandı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.