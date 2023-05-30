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Türkiye
AA-DHA 30.05.2023 06:12

Antalya'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı

Antalya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Antalya'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nün ‘gök gürültülü sağanak’ uyarısında bulunduğu Antalya’da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Birikintileri görmeyen araç sürücüleri yolda kalırken, suyun refüj boyunu aşması nedeniyle birçok sürücü araçlarıyla refüje çıktı. Su giderlerinin çöple dolması nedeniyle yollarda suyun biriktiği görüldü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Konyaaltı ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar ve iş yerlerini su bastı. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Trafik durma noktasına geldi

Konyaaltı Belediyesi’ne bağlı görevliler su birikintilerinin yaşandığı noktalardaki su giderlerini açmak için müdahale ederek, yol ortasına gelen çöp konteynerlerini düzeltti. Alt geçitlerde yaşanan su birikintileri nedeniyle sürücüler alt geçitleri kullanamayınca kentte trafik durma noktasına geldi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan bazı noktalarda yağmurla biriken su apartmanların içerisindeki merdiven boşluklarına akarken, bir binanın ise istinat duvarı çöktü. Bir kişi evinin bahçesindeki su birikintisine elindeki sörf tahtasını atıp üzerine atlayarak birikintinin diğer tarafına geçti. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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