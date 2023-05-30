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Türkiye
AA 30.05.2023 05:13

Maltepe'de trafik kazası: 4 yaralı

Maltepe sahilindeki Orhangazi Şehir Parkı'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de trafik kazası: 4 yaralı

İstanbul'da Maltepe sahilindeki Orhangazi Şehir Parkı'nda otomatik bariyerden giriş için kart aldığı sırada kontrolden çıkan, Y.A.'nın idaresindeki otomobil, sürücünün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ilerlemeye başladı.

Parka giren araç burada oturan G.K., S.Ö., K.A. ve Z.K.'ye çarptıktan sonra durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Y.A. işlemler için emniyete götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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