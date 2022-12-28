İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi tedbirleri kapsamında yaptıkları çalışmada, sahte içki ürettiği öne sürülen Ş.A'nın adresine operasyon düzenledi.

Bu evde yapılan aramada, pet şişeler içinde 1076 litre sahte şarap ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı Ş.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.