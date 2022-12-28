Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da 1076 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde pet şişeler içinde 1076 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi tedbirleri kapsamında yaptıkları çalışmada, sahte içki ürettiği öne sürülen Ş.A'nın adresine operasyon düzenledi.
Bu evde yapılan aramada, pet şişeler içinde 1076 litre sahte şarap ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı Ş.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kütahya Sahte İçki Sahte Alkol
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