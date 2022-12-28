Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.51'de Muğla'nın Datça ilçesine 211,88 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 49,5 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: Deprem Muğla Son Dakika
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