İstanbul'da sahte içki operasyonlarında 94 şüpheli tutuklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 1 Ocak-26 Aralık 2022 arasında sahte içki imal ve satışına yönelik 711 operasyonda 843 şahsa işlem yapıldığını, 94 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Vali Yerlikaya, yıl boyunca sahte içki imal ve satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul’da 1 Ocak-26 Aralık 2022 arasında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2022
sahte içki imal ve satışına yönelik
711 operasyonda
843 şahsa işlem yapıldı.
94 şüpheli tutuklandı.
100,5 Ton alkollü içki ve
334 Ton etil/metil alkol ele geçirildi.
Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. pic.twitter.com/vT7v9f8C9O
Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstanbul'da 1 Ocak-26 Aralık 2022 arasında sahte içki imal ve satışına yönelik 711 operasyonda 843 şahsa işlem yapıldı. 94 şüpheli tutuklandı. 100,5 ton alkollü içki ve 334 ton etil/metil alkol ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."
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