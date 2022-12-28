Yılbaşı yaklaşırken paravan şirket kuran şüphelilerin kolonya ve dezenfektan yapma bahanesiyle temin ettikleri metil alkolle sahte içki ürettiği belirlendi.

Sahte içkinin kullanılmış şişelere doldurulup üzerine sahte bandrol yapıştırılarak işletmelere satıldığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri Bakırköy ve Esenler'de 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

9 bin 750 litre sahte içki ile boş şişeler, sahte bandroller ve alkol damıtma kazanı ele geçirildi.

6 şüpheli gözaltına alındı.