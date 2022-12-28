Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 08:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da yaklaşık 10 ton sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da yılbaşı öncesi jandarma ekipleri sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonda 9 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi, 6 şüpheli de yakalandı.
Yılbaşı yaklaşırken paravan şirket kuran şüphelilerin kolonya ve dezenfektan yapma bahanesiyle temin ettikleri metil alkolle sahte içki ürettiği belirlendi.
Sahte içkinin kullanılmış şişelere doldurulup üzerine sahte bandrol yapıştırılarak işletmelere satıldığı tespit edildi.
Jandarma ekipleri Bakırköy ve Esenler'de 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
9 bin 750 litre sahte içki ile boş şişeler, sahte bandroller ve alkol damıtma kazanı ele geçirildi.
6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Sahte Alkol Sahte İçki
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