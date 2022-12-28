Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 07:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Konya merkezli 4 kentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 3 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Konya FETÖ Terörle Mücadele
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