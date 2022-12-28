Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2021 yılı nisan ayında başlayan kimliklendirme işlemlerinin müdürlüğe bağlı ilçe müdürlükleri ile Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odasına bağlı yetkilendirilmiş veteriner klinikleri tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Kimliklendirme programı kapsamında ev hayvanlarının sırt bölgesine deri altına mikroçip yerleştirildiği aktarılan açıklamada, bu mikroçip numarasının "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne kaydedilerek ev hayvan sahibine pasaport düzenlenip teslim edildiği duyuruldu.

Uygulanan mikroçip ile sahipli kedi ve köpeklere ait aşılama, cerrahi müdahaleler, sahip değişiklikleri gibi bilgilerin takip edilebilme imkanı sunulduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Uygulama ile kayıt altına alınmış olan ev hayvanların sokağa terk eden hayvan sahipleri tespit edilerek, ilgili mevzuatlar kapsamında idari yaptırımlar uygulanacaktır. Böylelikle birçok problemle karşılaştığımız sokak hayvanı popülasyonunda azalma olması değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle ev hayvanı sahiplerinin 31 Aralık 2022'ye kadar kedi ve köpeklerini, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize veya yetkilendirilmiş veteriner kliniklerine başvurarak kayıt altına aldırması önem arz etmektedir."

Kentte kimliklendirme işlemlerinin 70 noktada sürdüğü bildirilerek, Odunpazarı İlçe Müdürlüğü tarafından 5 bin 662 kedi ve 2 bin 822 köpeğe, Tepebaşı İlçe Müdürlüğünce 5 bin 626 kedi ve 3 bin 162 köpeğe, diğer noktalar dahil il genelinde toplam 19 bin 167 baş kedi ve köpeğe çip uygulaması yapıldığına değinilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Uzatma olmayacak ama son 4 günde aşırı kuyruk olması halinde kuyrukta bekleyenlerin beyanları doğrultusunda kayıtları yapılarak hayvanlarına yılbaşından sonra da mikroçip takma işlemine devam edilecektir. Bu istisna, bu süreçte beyanda bulunan ancak mikroçiplerin bitmesi veya sistemsel problemler nedeniyle hayvanları kayıt altına alınamayan ve hayvanlarına mikroçip uygulaması yaptırarak kayıt altına almak için beyannamede bulunan bütün hayvan sahipleri için de geçerlidir. Bu nedenle hayvan sahiplerinin her hangi bir mağduriyet yaşamamaları için bu süreçte mutlaka il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak beyannamede bulunmaları gerekmektedir."