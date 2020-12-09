Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00'den sonra kısıtlama uygulanıyor. Güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, basın mensupları ve özel izni bulunanlar dışındaki herkes evlerinde oluyor.

Dışarda olan bir diğer meslek grubu ise kuryeler. TRT Haber ekibi, kuryelerin kısıtlama sonrasındaki yoğun mesaisine tanık oldu.

Saat 21.00 olunca boş kalan yollar artık kuryelerin oluyor. Kısıtlama saatinden sonra telefonlar hiç susmuyor. Ocakta dürümler, cadde ve sokaklarda ise sipariş yoğunluğu var.

Özkan Öztürk bir dürümcüde çalışıyor. 24.00'e kadar motosikletinin üstünde, evlere paket servis götürüyor. Yollar boş olduğu için adreslere daha kısa sürede ulaşıyor.

Saat 24.00 olunca kuryeler de evlerinin yolunu tutuyor.

Haber: Semih Çalışkan

Kamera: Selim Bayram