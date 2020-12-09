Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de tedbirlere uymayan 12 kişiye 59 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırıkkale'de tedbirler kapsamındaki sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kurallarına uymayan 12 kişiye 59 bin 400 lira para cezası uygulandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir otelde eğlence düzenlendiği ve alkol alındığı ihbarı üzerine otele operasyon düzenledi.
Operasyonda, aynı mekanda bulunan 12 kişiye COVID-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket etmekten 4 bin 950'şer liradan toplam 59 bin 400 lira ceza kesildi.
İşletme sahibi hakkında da idari işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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