Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir otelde eğlence düzenlendiği ve alkol alındığı ihbarı üzerine otele operasyon düzenledi.

Operasyonda, aynı mekanda bulunan 12 kişiye COVID-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket etmekten 4 bin 950'şer liradan toplam 59 bin 400 lira ceza kesildi.

İşletme sahibi hakkında da idari işlem başlatıldı.