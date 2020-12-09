Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 26 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Uçburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 26 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Suriyeli Sığınmacı Yunanistan
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