İhbar üzerine Ataşehir'deki bir adreste denetim yapıldı. Denetimde, gerekli yasal evrakları olmayan ve yasa dışı üretimde kullanıldığı tespit edilen çeşitli türlerde 46 papağan, 47 saka ve 22 papağan yumurtası ile üretimde kullanılan kuluçka makinesine el konuldu.

İkametinde ticareti yasak hayvanları bulunduran ve yasa dışı üretim yapan kişiye, papağanlar için 16 bin TL idari para cezası kesildi. Sakalar için ise 45 bin TL tazminat işlemi yapıldı.

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce de söz konusu kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

El konulan papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile protokolü bulunan hayvanat bahçesine teslim edildi. Sakalar ise doğaya salındı.