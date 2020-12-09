Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkamış ilçesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 5 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bomba arama köpeklerinin de desteğiyle evlerde arama yapıldı. Aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, muşta, silahlara ait 186 mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan ruhsatsız tabancalara ve av tüfeklerine el konuldu.
Gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık
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