İzmir Valiliği, Twitter hesabından, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarına yapılan denetimler hakkında bilgi verdi.

798 kişilik ekiple denetlenen 55 pazar yerindeki 102 esnafa, toplam 20 bin 280 lira idari para cezası uygulandı. 15 esnaf hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Ekipler, pazar yerlerinde denetledikleri 11 bin 251 vatandaştan 275'ine ise toplam 250 bin 150 lira para cezası kesti.

2 bin 275 toplu ulaşım aracında denetim

Kent genelinde 2 bin 275 toplu ulaşım aracında gerçekleştirilen uygulamalarda ise 10 araca toplamda 22 bin 938 bin lira para cezası yazıldı.

Çalışmalarda toplu taşıma araçlarındaki 7 bin 974 yolcu denetlenirken 49 kişiye toplamda 50 bin 850 lira para cezası uygulandı.