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Dünya
AA 02.08.2026 19:57

KKTC'de sınır kapısı yakınında yangın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da sınır kapısı yakınlarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde zarar oluştu.

KKTC'de sınır kapısı yakınında yangın
[Fotograf: AA]

KKTC itfaiye yetkililerinden edinilen bilgilere göre, yerel saatle 15.30 sıralarında, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ayıran sınırda bulunan Metehan Sınır Kapısı yakınlarında, henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bazı ev, iş yeri, araç ve hayvan kümesleri zarar gördü.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altınarak tamamen söndürüldü.

KKTC'de sınır kapısı yakınında yangın

Yetkililer, yangın sırasında sınır geçişlerinin etkilenmediğini aktardı.

Yangının, garajda bulunan arızalı durumdaki güneş paneli dönüştürücü sistemden kaynaklanmış olabileceğini bildiren yetkililer, yangının bir tamir atölyesinde çıktıktan sonra çevreye yayıldığını, yangın sonucu, bir atölye, 6 araç, 2 kümes ve bir dönümlük otluk alanın yandığını, bir evin kısmen zarar gördüğünü, 60 tavuk ve 3 köpeğin telef olduğunu açıkladı.

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