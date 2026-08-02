KKTC'de sınır kapısı yakınında yangın

KKTC itfaiye yetkililerinden edinilen bilgilere göre, yerel saatle 15.30 sıralarında, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ayıran sınırda bulunan Metehan Sınır Kapısı yakınlarında, henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bazı ev, iş yeri, araç ve hayvan kümesleri zarar gördü.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altınarak tamamen söndürüldü.

Yetkililer, yangın sırasında sınır geçişlerinin etkilenmediğini aktardı.

Yangının, garajda bulunan arızalı durumdaki güneş paneli dönüştürücü sistemden kaynaklanmış olabileceğini bildiren yetkililer, yangının bir tamir atölyesinde çıktıktan sonra çevreye yayıldığını, yangın sonucu, bir atölye, 6 araç, 2 kümes ve bir dönümlük otluk alanın yandığını, bir evin kısmen zarar gördüğünü, 60 tavuk ve 3 köpeğin telef olduğunu açıkladı.