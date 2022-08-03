Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kurbanlık dananın firarı 26 gün sürdü
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı’nda sahibinin elinden kaçan dana, bayramdan 26 gün sonra yakalandı.
Kurban Bayramında hayvanını kestirmek için Yenice Mahallesine getiren İsaalan Muhtarı Ramazan Kocabıyık, hayvanın kaçması ile şok yaşadı.
Bayramdan bu yana hayvanını arayan Kepsut İsaalan Mahallesi muhtarı Ramazan Kocabıyık, hayvanı haftalar sonra Kepsut Yenice mahallesinden 25km uzakta Kayaeli köyünde yakaladı.
Kepsut Belediyesi'ne haber verildikten sonra zabıta ve köylüler hayvanı yakaladı.
Etiketler: Kurban Bayramı Balıkesir
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