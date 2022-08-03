Sinop’ta son bir hafta içinde acil servise başvuran hastaların büyük çoğunluğu ishal, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü toplam 309 kişinin benzer şikayetlerle başvurduğunu, bunların yüzde 20.3’lük kısmının 0-4 yaş ve 65 yaş üstü kişilerin olduğu ve akut gastroenterit (mide ve bağırsakların iltihabı) şeklinde görüldüğü, yüzde 20’lik kısmının ise 5-12 yaş arasındaki çocukları kapsadığı belirtildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vakaların arttığı dönemlerde akut gastroenterit tanısına bağlı hastaneye yatış olmamış, hastalar reçete edilerek ve acil servis müşahede tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Vaka sayılarının geçen senenin aynı dönemi ile uyumlu olduğu görülmüştür. İlimizde zaman zaman kritik sınır aşılmadan bir miktar vaka sayılarındaki yükselmenin nedeni 3 madde ile şu şekildedir, turizm ve bayram ziyaretlerine bağlı dönemsel nüfus artışı, yüzme sularındaki dönem dönem oluşabilen kirlilik ve aynı dönemde artışa geçen COVID-19 vakalarının acil servise akut gastroenterit ile benzer şikayetlerle başvurulmasıdır. Ayrıca Sinop ilimiz genelinde mahalle ve köylerde vakaların dağılımına bakıldığında bir odaklanma bulunmamaktadır.''