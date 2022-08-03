Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de 3,3 milyon kök kenevir ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunk ve 152 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Narkoterör'e bir darbe daha. Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında; 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunk, 152 kilo esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da, çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. Jandarmamıza tebrikler" dedi.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
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