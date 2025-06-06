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Türkiye
TRT Haber 06.06.2025 07:54

Kurban Bayramı süresince hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak, yurt genelinde yağışsız hava hakim olacak. Sıcaklık değerleri, İstanbul'da 30, Ankara ve İzmir'de 32-33 derecelere ulaşacak.

Kurban Bayramı süresince hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu(Iğdır hariç) ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 derece artarken, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bayramın 2. günü yağış beklenmezken, bayramın 3. günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin, bayramın 4. günü Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun, yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Üç büyük ilde hava durumu

Ankara genellikle az bulutlu ve açık; Bugün, yarın ve pazar 32 derece, pazartesi 33 derece civarında seyredecek.

İstanbul genellikle parçalı ve az bulutlu; bayram boyunca 26,27, 28 derece civarında seyredecek.

İzmir genellikle az bulutlu ve açık; bugün 32, yarın, pazar ve pazartesi 33 derece civarında seyredecek. 

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