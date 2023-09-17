Kur'an Kursları'nda 2023-2024 dönemi başlıyor

Erbaş, "Kur'an Kursları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, en temel görevlerinden biri toplumu din konusunda aydınlatmak olan başkanlığın, kuruluşundan beri milletin güvenine layık olmaya; büyük özveri, hassasiyet ve samimiyetle görevini yerine getirmeye çalıştığını belirtti.

Başkanlığın önemli hizmet alanlarından birinin de Kur'an kursları olduğunu aktaran Erbaş, kursların 4-6 yaş programlarının 11 Eylül Pazartesi başladığına, diğer programların ise yarın itibarıyla 2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlayacağına dikkati çekerek, bu vesileyle dini ve dinin esaslarını öğrenme konusunda başkanlığa gösterdiği güven ve ilgi dolayısıyla millete teşekkür etti.

Nitelikli eğitimci kadrosuyla millete Kur'an ve sünnet ekseninde doğru ve güvenilir dini bilgi sunan başkanlığının, güncel eğitim teknikleri ve her yıl yenilenen eğitim materyalleriyle taleplere en ideal şekilde cevap verme gayretinde olduğunu vurgulayan Erbaş, başkanlığın, bir taraftan hizmet içi eğitim seminerleri ile hocaların mesleki yeterliliklerini daha üst seviyeye çıkarmaya çalışırken diğer yandan da büyük hassasiyetle program geliştirme ve çeşitlendirme faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, değerli gençler; sizler, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i en doğru şekilde okuyabilmek, Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı değerleri ve ilkeleri en güzel şekilde anlayabilmek için kıymetli bir adım attınız. Eğitim öğretim dönemi boyunca aynı kararı vermiş dostlarınızla Kur'an kurslarında buluşacak, sizlere Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun şekilde okumayı öğreten ve temel dini bilgiler hususunda sizlere rehberlik eden hocalarınızla bir araya geleceksiniz. Doğru dini bilginin, sağlam inancın, bilinçli ibadetin, güzel ahlakın yollarını öğrenecek, üstelik nice güzel ve samimi dostluklar kuracaksınız. Unutulmaz hatıralar biriktireceksiniz. Sizleri şimdiden bu kararınızdan ve kararlılığınızdan dolayı tebrik ediyor ve muvaffakiyetler diliyorum.

Kıymetli hocalarım, değerli meslektaşlarım; yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içinde olduğunuzu ve öğrencileriniz için günlerdir hazırlıklarınızı sürdürdüğünüzü biliyorum. Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de yeni öğrencilerinizi hep yeni kalan ve asla eskimeyen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile buluşturacaksınız. Sevgili Peygamberimizin 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' müjdesine nail olmak isteyenlere ev sahipliği yapacaksınız. Unutmayınız ki bu müjde aynı zamanda sizleredir ve sizlere büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. İslam dinini en doğru biçimde öğretmek kadar, onu en güzel şekilde temsil etmek de sizlerin omuzlarındadır. Bu sorumluluktan hiçbirimizin muaf olmadığı bilinciyle omuz omuza verecek, hep birlikte en güzel ve en doğru olanı yapmak için çalışacağız."

Erbaş, mesajında "Kur'an Kursları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı"nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.