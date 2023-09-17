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Türkiye
AA 17.09.2023 22:20

İstanbul'da okul çevrelerinde denetim: 102 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği, okul önleri ve çevrelerinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişinin yakalandığını, 720 okul servisine de toplam 1 milyon 78 bin 106 lira cezai işlem uygulandığını açıkladı.

İstanbul'da okul çevrelerinde denetim: 102 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, okul önleri ve çevrelerindeki denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 11 ile 15 Eylül tarihleri arasında 588 noktada gerçekleştirdiği uygulamalarda 40 bin 398 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldığı aktarılan açıklamada, bu sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 102 şahsın yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, emniyet ekiplerinin 5 günlük çalışması sonucunda haklarında kayıp başvurusu yapılan 19 çocuğun da bulunarak, ailelerine teslim edildiği vurgulandı.

Okul servislerine 1 milyon 78 bin 106 lira ceza

Çalışmalarda ayrıca, çocuklar için en önemli risk alanları arasında bulunan 270 metruk binanın kontrol edildiği ve 3 bin 244 umuma açık mekanda da denetim yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan denetimlerde, 3 ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 7 kesici/delici alet, kurusıkı tabanca, 4,68 gram eroin, 0,8 gam esrar, 56,09 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 882 paket kaçak sigara, 51 paket nargile tütünü, 11 bin 657 gram kıyılmış tütün, 612 elektronik sigara, 246 elektronik sigara likidi, 2 bin 136 bandrolsüz puro ile hacizli/yakalamalı bir araç ele geçirilmiştir."

Açıklamada, okul servislerine yönelik denetimlerde ise 4 bin 210 okul servis aracının kontrol edildiğine vurgu yapılarak, bu araçlardan 720'sine toplam 1 milyon 78 bin 106 lira cezai işlem uygulandığı ve kontrol edilen servis araçlarından 95'inin ise trafikten men edildiği kaydedildi.

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