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Türkiye
AA 17.09.2023 22:06

Bakan Yumaklı İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda konuşlu İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek, İHA'lardan elde edilen görüntülerle ilgili bilgi aldı.

Bakan Yumaklı İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkiindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yumaklı, alandaki çalışmaların ardından Gazipaşa ilçesine geldi. Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda konuşlu olan İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Yumaklı İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti

Bakan Yumaklı, yangın söndürme faaliyetlerinde yararlanılan İHA'lardan elde edilen görüntülerle ilgili bilgi aldı.

Alanya'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Alanya'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Öte yandan, burada konuşlu bulunan Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki BAYKAR tarafından geliştirilen yerli milli Bayraktar TB2 İHA, bölgedeki orman yangınlarını tespitte önemli rol oynuyor, müdahalenin daha hızlı yapılmasına katkı sağlıyor.

Bakan Yumaklı İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti

Türkiye'nin, orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumunda olduğu ifade edildi.

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Antalya Orman Yangını İbrahim Yumaklı İnsansız Hava Aracı (İHA)
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