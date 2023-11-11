Kumbarasındaki tüm parasını Filistinli çocuklara bağışladı

Ülkenin birçok yerinde Filistin´e yardım destekleri gelirken, Kadirli ilçe müftülüğüne bağlı Kur’an kursu öğrencileri de biriktirmiş oldukları harçlıklarını Filistin’de zulme uğrayan akranlarına gönderilmek üzere müftülük vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) bağışladı.

Yaklaşık bir ay önce bacağı kırılan 4.yaşındaki Göktuğ Dalkıran´da Gazze´de ki zulme duyarsız kalmayarak Filistin´deki yaşıtlarına destek için babasının kucağında kursa geldi.

"Filistinli çocuklar için bütün parasını koydu"

Göktuğ'un babası Bülent Dalkıran, olayı şöyle anlattı:

"Evde kumbarasında biriktirdiği paraları vardı burda arkadaşlarının bağış kampanyasında bulunduğunu öğrendi ve bana baba ben de bu kampanyaya katılmak istiyorum. Oraya ben de paramı götürmek istiyorum, bana yardımcı ol dedi. Bende sabah Göktuğ’u kucağıma aldım getirdim. Bütün paralarını Filistin’deki çocuklar için kumbaraya bıraktı."