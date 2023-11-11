Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 11.11.2023 17:03

Kumbarasındaki tüm parasını Filistinli çocuklara bağışladı

Osmaniye’de minik öğrenciler biriktirmiş oldukları harçlıklarını Filistin’e bağışladı. Ayağı kırık olan 4 yaşındaki Göktuğ Dalkıran da arkadaşlarının yardım kumbarası hazırlandığını duyunca kumbarasındaki tüm parayı Filistinli çocuklara vermek istedi.

Ülkenin birçok yerinde Filistin´e yardım destekleri gelirken, Kadirli ilçe müftülüğüne bağlı Kur’an kursu öğrencileri de biriktirmiş oldukları harçlıklarını Filistin’de zulme uğrayan akranlarına gönderilmek üzere müftülük vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) bağışladı.

Yaklaşık bir ay önce bacağı kırılan 4.yaşındaki Göktuğ Dalkıran´da Gazze´de ki zulme duyarsız kalmayarak Filistin´deki yaşıtlarına destek için babasının kucağında kursa geldi.

"Filistinli çocuklar için bütün parasını koydu"

Göktuğ'un babası Bülent Dalkıran, olayı şöyle anlattı:

"Evde kumbarasında biriktirdiği paraları vardı burda arkadaşlarının bağış kampanyasında bulunduğunu öğrendi ve bana baba ben de bu kampanyaya katılmak istiyorum. Oraya ben de paramı götürmek istiyorum, bana yardımcı ol dedi. Bende sabah Göktuğ’u kucağıma aldım getirdim. Bütün paralarını Filistin’deki çocuklar için kumbaraya bıraktı."

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
THY'den Şanlıurfa'ya 90 bin meyve fidanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
İran Cumhurbaşkanı ile Suudi Veliaht Prensi ilk kez görüştü
18:24
e-YDS sonuçları açıklandı
18:22
THY tarihindeki en büyük uçak alımına hazırlanıyor
18:20
Otomobil binanın bahçesine düştü
18:11
Gazze'den İslam dünyası liderlerine çağrı: Saldırıların durdurulması için baskı yapın
18:14
İstanbul'da yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi
New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ