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Türkiye
AA 11.11.2023 17:13

THY'den Şanlıurfa'ya 90 bin meyve fidanı

Türk Hava Yolları (THY), Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğinin (ÇEKUD) "Çiftçilere Hayat Olsun" projesine destek kapsamında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 90 bin meyve fidanı dağıttı.

THY'den Şanlıurfa'ya 90 bin meyve fidanı

THY'nin 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, depremden etkilenen Siverek ilçesindeki çiftçilere, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 90 bin zeytin ve Antep fıstığı fidanı dağıtımı için tören düzenlendi.

ÇEKUD Genel Müdürü Süleyman Coşar, Kalınağaç Mahallesi yakınlarındaki törende yaptığı açıklamada, THY'nin kuruluşunun 90. yıl kutlamaları kapsamında 90 bin fidanın dağıtımına başladıklarını söyledi.

Coşar, "Türk Hava Yolları ülkemizin gurur abidesi, ulusal markamız ve her geçen gün yükselen bir trende sahip. 90 bine yaklaşan çalışan sayısı var. Bu kapsamda 90 bin fidanı, her bir çalışan personeli adına hediye etmek üzere böyle bir etkinlik düzenlendi" dedi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da THY'nin çok güzel bir projeye imza attığını belirterek "Türk Hava Yolları ve ÇEKUD, Milli Ağaçlandırma Günü'nde tarihe önemli bir not düşerek meyvesini 100 yıla kadar görebileceğimiz ve katma değeri olan meyve fidanlarını bu bereketli topraklarda toprakla buluşturması bizi ziyadesiyle mutlu etti." diye konuştu.

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ise THY'ye fidan desteğinden dolayı teşekkür etti.

THY Şanlıurfa Satış Müdürü Hasan Malik Aydıner de Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı olan kurumunun 90 bin fidan bağışıyla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, fidanları toprakla buluşturdu.​​​​​​​

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Şanlıurfa THY
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