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Türkiye
11.11.2023 16:32

Bakan Özhaseki'den bazı belediyelere 'deprem turisti' benzetmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'nin, sunumu sırasında deprem bölgelerine gelen bazı belediyelere 'deprem turisti' benzetmesinde bulunması, muhalefet sıralarını rahatsız etti.

Bakan Özhaseki'den bazı belediyelere 'deprem turisti' benzetmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bütçe görüşmeleri sırasındaki sunumu kendisine sataşan muhalefet partisi milletvekilleri tarafından sık sık kesildi.

Bir yandan sunumu yapmaya bir yandan da muhalefet sıralarından gelen sataşmalara tek tek cevap veren Bakan Özhaseki, "Değerli arkadaşlar, siz konuşacaksınız, ben cevap vermeyecek miyim? Bitirene kadar sessizce bekleyin, saygılı olun." ifadelerini kullandı.

"Uykusu gelenlerin uykusu kaçtı"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’un komisyon üyelerini uyarmasının ardından Bakan Özhaseki, "Evet, iyi oldu ya, uykusu gelenlerin uykusu kaçtı arkadaşlar." sözleri gerginliği bir nebze yatıştırdı.

"Benim sitemim görüntü vermek için gelen belediyelere"

Bakan Özhaseki, Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmaları aktaran Bakan Özhaseki, deprem sonrasında hizmet için yardıma eden tüm belediyelere teşekkür ederken, bazı belediyelere de tepki gösterdi.

Deprem bölgesine gösteriş için gelen bazı belediyelere ‘deprem turisti’ benzetmesi yapan Bakan Özhaseki "Bizler deprem bölgesi için gayret ettik, orada birçok CHP'li belediye de vardı, bunu da söyleyelim ama nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki ‘deprem turisti’ gibi geldiler, görüntü verdiler, ‘selfie’ çektiler, bırakıp gittiler, benim sitemim de onlara, bunu söylemek benim hakkım." serzenişinde bulundu.

 

"Sanki herkes melekler ordusu"

CHP'li belediyelerin tüm gücüyle deprem bölgesinde olduğunu iddia eden CHP'li bazı milletvekillerine Bakan Özhaseki, "Ya öyle bir konuşuyorsun ki, öyle bir takıntılı partililik yapıyorsun ki, sanki herkes melekler ordusu sizde, değil mi? Sen de gayet iyi biliyorsun." karşılığını verdi.

 

"Vicdanın kurumuş senin"

Bakan Mehmet Özhaseki, sözlerine tepki gösteren milletvekillerine, “Siz de biliyorsunuz gitmeyenleri, siz de biliyorsunuz tembelleri, artistik yapanları siz de biliyorsunuz. Senin vicdanın müsterihse, diyecek hiçbir şeyim yok. Vicdanın kurumuş senin, o yüzden müsterih olabilirsin.” cevabını verdi.

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