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Türkiye
TRT Haber 11.11.2023 16:15

Mehmetçik sınırlarda 44 teröristi etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Ağustos – 10 Kasım tarihleri arasında hudutlardan geçmeye çalışan 200 teröristi yakaladı. Aynı tarihler arasında 44 terörist de hudut birlikleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik sınırlarda 44 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan hudut kartalları, sınırların güvenliği için tel engeller, modüler beton duvarlar ve derin hendeklerden oluşan sınır fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra son teknoloji ürünü sistemler kullanıyor.

Kamera, termal kamera ve dronlar ile keşif ve gözetleme faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, 15 Ağustos – 10 Kasım 2023 tarihleri arasında hudutlardan geçmeye çalışan 2 teröristi yakaladı.

Bunlardan 154'ünün FETÖ/PDY, 40'ının PKK/KCK-PYD/YPG, 5'nin DEAŞ ve 1'inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Mehmetçik sınırlarda 44 teröristi etkisiz hale getirdi

44 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, aynı tarihler arasında 41'i PKK mensubu, 3'ü de DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 44 teröristin hudut birlikleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bu tarihler arasında hudut kartalları, 6 bin 541 düzensiz göçmeni yakalarken, 49 bin 281 düzensiz göçmenin ise yasa dışı hudut geçiş girişimin engelledi.

Mehmetçik sınırlarda 44 teröristi etkisiz hale getirdi

Orgeneral Bayraktaroğlu sınırda

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Suriye, Irak, İran, Yunanistan ve Bulgaristan hudutlarında görevli birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Yasa dışı göçle mücadele kapsamında alınan tedbirleri denetleyen, bölge arazisini inceleyen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu hudut hattında alınacak ilave tedbirlerle ilgili talimatlar verdi.

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